Ion Tiriac, acuzatii GRAVE: "Mi-au fost furati 500.000 euro!"

Ion Tiriac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Tiriac acuza ca i s-au furat 500.000 de euro! Ion Tiriac a finantat construirea unui patinoar in localitatea Otopeni. El a platit 3.5 milioane de euro. Fostul mare tenismen spune ca o parte din suma a disparut fara urma. "Am facut un patinoar cu 3.5 milioane euro la Otopeni, dar 500 de mii de euro mi-au fost furati pentru ca asta e Romania", a spus Tiriac. Patinoarul din Otopeni are o suprafata totala de 4.863 metri patrati si o capacitate de 500 de locuri si este destinat copiilor si juniorilor. Vezi si: Investitii uriase! Ion Tiriac cheltuie sute de milioane de euro pentru a constru o universitate "Pe acel patinoar poti sa joci finala de Campionat Mondial. Ok, are 500 de loc ...