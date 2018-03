Ion Tiriac, mandru de fiica sa, Ioana: Nu e meritul meu absolut deloc, pentru ca am fost mai rar pe acasa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul din rarele momente in care Ion Tiriac si fiica sa, Ioana, au fost vazuti impreuna s-a consumat in cadrul unui recent un eveniment caritabil, ce a avut loc in Romania, si, evident, cei doi au atras privirile celor prezenti. Ion Tiriac s-a declarat un parinte mandru de Ioana, fiind foarte multumit de evolutia ei de-a lungul anilor, desi recunoaste ca nu a prea beneficiat de sfaturile lui, nepetrecand foarte mult timp inpreuna. ”Banuiesc ca un copil norocos se numeste cel care are posibilitatea in tineretea lui sa creasca intr-un mod logic si normal. Ion Tiriac: Simona era terminata. Nu a castigat un turneu, dar a castigat respect in lumea asta Faptul ca a invatat ca intotdeauna e cineva care are nevoie mai mult ...