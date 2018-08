Ion Vianu: Vointa deliberata de a instaura un regim de teroare, pentru un SINGUR om, este dovedita. Ce trebuie sa faca Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis i-a solicitat, sambata, procurorului general, Augustin Lazar, demararea de urgenta a cercetarilor in vederea stabilirii situatiei de fapt si elucidarii modului concret in care s-a produs interventia Jandarmeriei, pentru restabilirea ordinii publice, la protestul de vineri ...

Doi jandarmi au ajuns în stare foarte gravă la spital, în urma protestelor de aseară, după ce au fost bătuți cu bestialitate de către un grup de huligani. Una dintre victime este chiar o femeie jandarm, de doar 23 de ani, care riscă să nu mai poată merge niciodată. După imaginile de coșmar de ieri […] The post Cine este jandarmerița bătută de protestatari. Are doar 23 de ani! appeared first on Cancan.ro.