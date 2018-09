Ionel Arsene: Se incearca destabilizarea și scindarea PSD

Președintele Consiliului Județean Neam, Ionel Arsene, reacționează dur la Scrisoarea semnată de Gabriela Firea, Paul Stănescu și Adrian Țuțuianu. Șeful PSD Neamț susține că ne aflăm în fața unei tentative grave de scindare a PSD. El susține că nu crede în coincidențe și că momentul ales e unul special mai ales dacă ținem cont de situația politico-juridică The post Ionel Arsene: Se încearcă destabilizarea și scindarea PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.