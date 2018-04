Ionela Prodan a mai primit o lovitura! Artista trebuie sa plateasca o suma colosala

Familia Ionelei Prodan a mai primit o lovitura, in timp ce artista este internata in spital.

Ionela Prodan a pierdut recent doua procese importante. Primul a avut drept miza jumatate de milion de euro, iar al doilea viza un teren din Capitala.

Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au dat o sentinta in defavoarea cantaretei care ceruse sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui teren din Bucuresti. Mai mult, din cauza problemelor de sanatate, artista a mai neglijat un proces.

Internata de aproape trei saptamani la Spitalul Elias, Ionela Prodan va mai ramane sub supravegherea medicilor inca o perioada!

Ionela Prodan a ramas internata in spital inca o saptamana! Cantareata are nevoie de ingrijiri speciale pentru a se reface!

In urma cu trei saptamani, Ionela Prodan a ajuns iarasi la spital! Indragita cantareata de muzica populara nu s-a simtit prea bine si familia a decis ca trebuie sa fie internata! In plus, vedeta urma sa faca si o serie de investigatii la inima si la pancreas, astfel ca, era musai ca ea sa fie sub supraveghere medicala!

“La o perioada de doua luni, artista este programata la analize special! De cand a avut acele probleme vasculare din ianuarie, atunci cand i s-a montat si un holter, doctorii i-au spus ca situatia ei este delicata si pentru a tine sub observatie boala este obligatoriu sa se prezinte la spital si sa isi faca toate investigatiile! In caz contrar, poate avea probleme serioase”, au dezvaluit persoane apropiate familiei.

Daca initial, se credea ca Ionela Prodan va ramane in spital doar cateva zile, ei bine, lucrurile nu au stat deloc asa! Socoteala din targ nu s-a potrivit deloc cu cea de acasa, astfel ca vedeta a fost nevoita sa mai stea sub tratament si sa fie monitorizata! “Cantareata nu s-a simtit prea bine si doctorii ai decis ca nu trebuie externata, asa cum se astepta familia! Din contra, ea mai trebuie sa faca si alte analize importante”, au povestit prietenii!

Mai mult, Ionela Prodan a ramas internata in spital inca o saptamana, motiv pentru fiica ei din State sa revina in Romania! “Anca a luat avionul si a venit sa o ajute pe mama ei si sa ii fie aproape in momentele dificile! Asa s-a intamplat si la spitalizarea anterioara! Fata nu a mai putut sa stea in Vegas si sa astepte vesti din tara, ci a preferat sa fie langa cea care i-a dat viata pana cand isi va reveni total”, au conchis apropiatii vedetei!

