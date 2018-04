Ionela Prodan, din nou in stare grava! Este hranita doar prin perfuzii

Ionela Prodan

Ionela Prodan a ajuns sa fie hranita doar prin perfuzii. Boala cantaretei de muzica populara s-a agravat. Artista este tinuta numai la aparate, potrivit unor surse din Spitalul Elias. Zilele trecute, Anamaria Prodan spera ca mama ei sa isi revina si sa fie externata in curand.

Din pacate, cantareata nu mai poate manca pe cale naturala. Ionela Prodan ajuns sa fie hranita doar prin perfuzii. Aflata in spital de mai bine de o luna, starea acesteia s-a agravat din nou. De cateva zile, artista de muzica populara este hranita doar prin perfuzii, potrivit apropiatilor.

„Se simte rau si nu mai poate manca. Anamaria, fata ei, ii dadea cu lingurita supele pana acum. Dar de o zi, femeii ii este dificil si sa mestece. De aceea, pentru a o stabiliza, medicii au preferat sa apeleze la calea artificiala pentru tratament si alimentare”, au povestit surse din spital, potrivit wowbiz.ro.

Anamaria Prodan si-a trimis fiul in Dubai

Prieteni ai familiei Prodan au declaratca sotia celebrului antrenor Laurentiu Reghecampf este dedicata in totalitate mamei sale. Ea a luat o decizie destul de dificila in legatura cu fiul ei cel mic. Constienta de situatia grea prin care care trece, Anamaria si-a trimis fiul la sotul ei in Dubai.

„Sta numai langa doamna Ionela.Are grija ca asternuturile sa fie schimbate, sa i se administreze mamei sale medicamentele la timp si comunica cu ea. O iubeste foarte mult si face tot ce poate ca sa-i fie mai bine”, informeaza prieteni ai familiei.

