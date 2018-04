Ionela Prodan le-a lasat cu limba de moarte copiilor: „Doamne fereste sa…” Ce le-a interzis dupa moartea sa: Oare fetele ei ii vor respecta ultima dorinta?

Ionela Prodan a murit luni seara, la spitalul Elias, din Capitala, la varsta de 70 de ani. Ionela Prodan a fost o femeie puternica, o mama exatraordinara si o artista desavarsita.

Ionela Prodan a muncit mult pentru visurile ei si si-a dorit enorm ca numele ei sa ajunga sus in Romania. Ionela Prodan si-a iubit foarte mult casa in care a locuit, iar cea mai mare dorinta a ei a fost aceea ca nimeni sa nu-i vanda casa.

„Cand nu voi mai fi eu, Doamne fereste sa vanda casa asta. Aici micutul Laurentiu sa stea, sa-si aduca anminte ca este o casa cazemata”, spunea Ionela Prodan in urma cu cativa ani.

Va reamintim ca Ionela Prodan a murit, luni seara, la spitalul Elias, in urma unor probleme de sanatate. Anamaria Prodan i-a fost intotdeauna aproape mamei ei si a ajutat-o cat de mult a putut. Anamaria Prodan a anuntat ca Ionela Prodan va fi inmormantata joi, la cimitirul Bellu de la ora 12.00.

Lectii de viata de la Ionela Prodan, pentru fiicele ei: „Sa nu uiti de unde ai plecat”

Anamaria Prodan si Anca au primit de la mama lor, Ionela Prodan, cele mai bune sfaturi legate de cariera si viata. Chiar daca Anamaria Prodan face parte din topul bogatasilor din Romania, iar Anca se bucura si ea de notorietate si succes, Ionela Prodan le-a explicat fetelor sale care sunt cele mai importante aspecte in viata.

„Iisus Hristos m-a pastrat pentru aceasta lume. Esti trecator prin viata, viata nu inseamna doar succes. Tu sa te bucuri de tot. Eu am dat mana cu moartea o data. Nu pot sa spun ca nu exista Hristos, din acele flacari in care ardeam eu. Hristos m-a prins de spate si m-a asezat langa un pom, o carare, acolo unde un copilas pasea . In acel moment, Ana avea doua luni jumate. (…) Creierul meu s-a blocat total si m-am trezit intreband unde sunt. In viata nu trebuie sa uiti de unde ai plecat. Le spun fetelor mele sa nu uite niciodata asta. Viata nu inseamna doar munca. (…) M-am rugat la Dumnezeu sa ma ajute sa ajung acolo unde imi propun”, a spus Ionela Prodan in cadrul unei emisiuni TV.

