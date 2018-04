Ionela Prodan s-a trezit din coma. Ce reactie a avut artista de muzica populara

ionela prodan2

Ionela Prodan s-a trezit din coma si se pare ca a trecut peste perioada critica. Artista de muzica populara se afla internata i spital de trei saptamani a trecut prin clipe dureroase.

Familia Ionelei Prodan mai are o speranta, dupa ce cantareata s-a trezit din coma si ar fi avut prima reactie, dupa cateva zile in care nimeni nu mai spera la o minune. “S-a uitat la Ana si la Anca, fetele ei, apoi le-a luat de mana si a vorbit cu ele cateva cuvinte! Era slabita, dar faptul ca a reactionat reprezinta cu adevarat o minune”, au dezvaluit prietenii familiei Prodan, potrivit WowBiz.ro.

De la inceputul anului, interpreta de muzica populara Ionela Prodan a avut mari probleme de sanatate. In luna martie a acestui an, Ionela Prodan a fost internata de urgenta la Spitalul Elias. Fiica sa cea mare, impresara Anamaria Prodan, le-a cerut in mod expres medicilor de acolo sa nu ofere detalii despre problemele de sanatate ale mamei sale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.