Ionuț Badea: „Nu ma mulțumeam cu un egal pentru ca am venit la victorie!”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, si seful DSU, Raed Arafat, participa la sedinta de marti a Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, in contextul solicitarii liberalilor de a oferi explicatii despre protestele violente din 10 august.

Transgaz va investi 360 de milioane de euro pentru realizarea conductei Tuzla-Podisor, care va prelua gazele care vor fi extrase din Marea Neagra si le va transporta spre conductele de export, potrivit datelor publicate in raportul pentru semestrul I al administratorilor companiei.

Arma furată de la Ștefania, jandarmerița agresată la mitingul din Piaţa Victoriei de pe 10 august, a fost găsită în comuna Petrechioaia, din județul Ilfov. Arma a fost ascunsă într-o zonă izolată, la marginea lacului. A fost îngropată în dreptul unor copaci. Este vorba despre un pistol Carpați cu gloanţe, calibrul 7,65mm. Oamenii legii au găsit […]