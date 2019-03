Ionut Chirila, prima reactie dupa incidentul in care a fost implicat fratele sau. ”Am asistat la eveniment”

Actorul si cantaretul Tudor Chirila, 44 de ani, a fost implicat intr-un incident in centrul Capitalei. Incident insemnand ca artistul a primit injuraturi la foc automat de la o persoana pe care o cunoastea din vedere, iar la schimb a dat bataie!

Deranjat de remarcile agresive facute de un individ la adresa tatalui sau decedat, fostul mare cronicar sportiv Ioan Chirila – nea Vanea, Tudor l-a altoit pe scandalagi cu o pereche de palme.

Artistul a dat detalii despre agresiune, intr-o postare pe Facebook, in care mentioneaza ca se afla la masa impreuna cu fratele sau, antrenorul Ionut Chirila, cand s-a navalit asupra-i potopul de sudalme. Apoi, Tudor Chirila a revenit cu precizari, sustinand ca regreta gestul la care a recurs pentru a replica agresiunilor verbale.

”As fi subiectiv”

Totusi, nu se spune nimic despre ce reactia a avut fratele lui Tudor, Ionut.

”Am asistat la eveniment si voi fi considerat subiectiv, indiferent ce as spune. Asa ca imi rezerv dreptul sa nu spun nimic. Repet, as fi subiectiv. Ramane ceea ce a scris Tudor pe Facebook”, ne-a declarat, azi, Ionut Chirila, 53 de ani. Tehnicianul este momentan iesit din circuit, iar ultima oara a activat la formatia ASA Targu Mures, in 2017.

Printre injuraturi, individul care l-a luat la rost pe Tudor Chirila i-ar fi strigat ca tatal sau, decedat pe 21 noiembrie 1999, a fost securist. Tudor si Ionut Chirila sunt copiii cuplului Iarina Demian – Ioan Chirila.

