Ionut ‘Jaguarul’ Sugacesvchi acuza producatorii Exatlon Romania! Arunca cu noroi si in Vladimir Draghia

Ionut ‘Jaguarul’ Sugacesvchi acuza producatorii Exatlon Romania dupa ce a pierdut 100.000 de euro. Sportivul este suparat ca a pierdut premiul cel mare dupa ce Vladimir Draghia a anuntat ca va dona banii. Foc si para, Ionut ‘Jaguarul’ Sugacesvchi a facut cateva dezvaluiri despre Vladimir si producatorii emisiunii.

Conform fostului concurent, Draghia nu este deloc omul pe care il vedem la tv. Ionut ‘Jaguarul’ Sugacesvchi sustine ca nu vrea sa accepte niciun ajutor financiar din partea lui Vladimir. Cu cei 100.000 de euro, Jaguarul dorea sa isi organizeze nunta. Acum, visul i s-a spulberat.

„Nu pot sa accept asa ceva. Daca voi credeti ca Vadimir este omul care vrea sa para, curand o sa vedeti cu totii cine e de fapt. Nu exista prietenie adevarata intr-un concurs in care este pus in joc un premiu…

Daca am vrut sa-mi cumpar ceva, eu niciodata nu am stat la mila nimanui. Eu am avut o discutie cu Vladimir dupa ce a facut acel gest in finala. I-am zis ca nu a fost frumos din partea lui. Eu am dat tot ce e mai bun din mine. Nu am putut sa ajung acolo sus din cauza voturilor. Si noi avem dubii cu voturile.

Cei din productie ascund si nu stiu de ce fac acest lucru. In Columbia s-au schimbat regulile. Nu se va mai decide prin vot. Mi s-a spus ca am fost foarte rapid. La un moment dat m-au pierdut cameramanii. O sa spun si la tv. Nu a fost corect si o sa spun toate lucrurile care m-au deranjat.

S-a insistat inca din semifinala ca Vladimir sa intre in finala. Mi-as dori ca in sezonul al doilea, finala sa fie decisa printr-o proba sportiva, nu prin vot”, a acuzat Ionut intr-un direct pe care l-a facut cu doar cateva ore in urma pe contul de socializare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.