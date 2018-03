Ionut Lupescu vine cu doua solutii pentru revitalizarea fotbalului: "M-am uitat la FCSB. E un inceput bun"

Ionut Lupescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Invitat intr-o emisiune TV, Ionut Lupescu a vorbit despre promovarea fotbalistilor romani in Liga 1. "Am avut o tentativa de reducere a numarului strainilor in 2007, cand am intrat in UE, si am realizat ca aveam peste 48 la suta straini. Am discutat cu Mitica Dragomir atunci. I-am spus ca trebuie sa facem ceva, altfel tinerele noastre talente ar disparea. Am introdus regula ca cel putin 5 jucatori romani sa fie pe foaia de joc al oricarei formatii. M-am uitat la FCSB, aveau 7-8 romani in primul 11. E un inceput bun. E nevoie de un campionat de tinere sperante. Voi gasi solutii financiare. Noi avem juniori care se dezvolta mai tarziu. Daca nu au o competitie dedicata lor, la 18-19 ani, ei dispar. ...