Iordache despre decizia lui Iohannis de a trimite Legile Justitiei la CCR: E in campanie electorala

Florin Iordache

Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, a declarat, miercuri, referitor la decizia lui Klaus Iohannis de a retrimite pachetul de legi ale justitiei la CCR si de a sesiza Comisia de la Venetia, ca presedintele se afla in campanie electorala.



"Am decis sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia. De aceea, fac apel la CCR de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european", a spus, miercuri, presedintele Iohannis.



In replica, Iordache spune ca seful statului se afla in campanie electorala si ca incearca sa isi fidelizeze un anumit electorat.



"Atat timp cat cele doua legi au trecut prin filtrul CCR si CCR a zis 'da, sunt legi bune', in concordanta cu deciziile Comisiei (de la Venetia - n.red.) si au fost trimise la promulgare... Presedintele isi continua campania electorala. Toate aceste eforturi disperate pe care le face nu le face decat ca sa isi fidelizeze un anumit electorat", a sustinut Florin Iordache.



De asemenea, el a apreciat ca nimeni nu poate stabili calendarul Curtii Constitutionale.



"Modul in care i-a zis (Curtii Constitutionale - n.red.) 'nu va grabiti' - nu poate nimeni sa ceara sau sa stabileasca calendarul Curtii Constitutionale", a subliniat fostul ministru.

