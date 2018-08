IPJ Constanta: Dinamica accidentului din Valu lui Traian. Au fost implicate o motocicleta si un autoturism (galerie foto+video)

„La data de 26 august a.c., în jurul orei 21:00, un bărbat, de 39 de ani, a condus un autoturism pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian, banda nr. 2, dinspre Constanţa către Murfatlar.



Ajungând în dreptul imobilului 58 a redus viteza, cu intenţia de a efectua manevra de întoarcere peste marcajul longitudinal dublu continuu, moment în care a intrat în coliziune cu un motociclu, condus de un bărbat, de 42 de ani, pe DN3, dinspre Murfatlar către Constanţa, pe banda nr 1.



În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală ușoară a motociclistului”.

În urmă cu puţin timp IPJ Constanţa a remis pe adresa cotidianului nostru următorul comunicat:Reamintim că în această seară a avut loc, în localitatea Valu lui Traian, un accident rutier, în care au fost impllicate un autoturism marca Volkswagen şi o motocicletă marca Ducati.La locul evenimentului a intervenit un echipaj SMURD C şi unul al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Constanţa.Potrivit SAJ Constanța, motociclistul are fractura deschisă la membrul superior, contuzie coapsă şi a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.Reamintim că în noaptea de 16 august, aproape de centrul comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, din cauza neatenţiei în conducere, o motocicletă marka Suzuki s-a ciocnit cu un autoturism marca Opel.În urma teribilei lovituri, motociclistul, Marian, un tânăr din localitate în vârstă de 28 de ani, a murit pe loc.Atât motocicleta, cât şi autoturismul, ambele înmatriculate în judeţul Constanţa, au fost distruse. La locul evenimentului rutier au fost trimise echipaje ale SMURD şi ale Poliţiei Rutiere.„La data de 16 august, în jurul orei 04.00, un bărbat de 28 de ani, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, a condus autoturismul marca Opel Corsa pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian, unde, la intersecţia cu strada Constanţei, a virat stânga peste marcajul dublu continuu, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 28 de ani, din sensul opus. Acesta nu poseda permis de conducere. În urma producerii accidentului rutier, a rezultat decesul motociclistului“.Ulterior, şoferul implicat în accidentul rutier produs joi în Valu lui Traian a fost arestat preventiv. Judecătoria Constanţa a emis pe numele bărbatului în cauză mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Bărbatul a fost introdus în C.R.A.P. al IPJ Constanţa.