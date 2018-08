IPJ Iasi: Numarul talhariilor a scazut cu aproape 14%

Politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul infractiunilor sesizate de talharie scade cu aproape 14% in primele 6 luni ale acestui an, pe raza municipiului Iasi. Acest lucru se datoreaza si actiunilor de prevenire si combatere a acestui fenomen, organizate si desfasurate de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei Municipiului Iasi. De asemenea, a crescut si numarul persoanelor banuite de comiterea de infractiuni de talharie identificate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi, in urma activitatilor de cercetare penala si investigative. Astfel, sunt cercetate pentru comiterea acestor fapte 58 de persoane, cu 14 mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dintre acestea, in urma probatoriilor adm ...