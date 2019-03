Ipocrizia si politizarea "metrului de autostrada" si ticalosia unor constructori!!!

Cand am citit pentru prima data despre "metrul" de autostrada in Moldova mi s-a parut un gest interesant si corect. De ce? Pt ca si eu sunt foarte nemultumit de dezastrul traficului in Romania lasat la nivelul Evului Mediu. Prin urmare am privit-o ca pe o masura constructiva si civica. Ei bine de aseara mi se pare ca smecheriile astea electorale mai tin doar la prosti. Daca respectivul constructor se pastra in limitele unui semnal de alarma si nu se alinia politic as fi privit cu simpatie in continuare la demers. Insa in momentul in care Cuc tocmai anunta rezilieri de contracte si taieri in carne vie la firmele care sunt in urma cu lucrarile hop-top apare un candidat la Presedintia Romaniei si incita la greva in coniventa cu constructorul "metrului". Dupa Catarama se aliniaza o serie de firme de constructii care ce sa vezi?...au niste mici problemute cu termenele, lucrul, munca, livrarea...Hmmm. Si impreuna cu candidatul la Presedintie incita la greva. Acum eu nu vreau sa par rautacios dar care dracu de greva?. Ca ei sunt MEREU in greva! Subliciteaza si dupa vin cu tarnacoape si muncitori la negru. De data asta m-am enervat. Voi cere Ministerului Transporturilor situatia exacta a stadiului lucrarilor asumate de firmele care se solidarizeaza deja la un demers POLITIC si nu civic. Cred ca "marele antreprenor" care a construit el metrul de autostrada daca direa si doreste sa-i fie privit demersul in continuare cu simpatie si sustinere civica atunci sa-l pastreze CIVIC. Si sa se disocieze de orice "ajutor" politic in plina campanie electorala. Sau de constructori care au uitat sa mai si livreze. Nu de alta dar demersul deja devine suspect. Eu asta as face in locul lui: l-as pastra ca pe o initiativa personala adresata cetatenilor frustrati din tara asta care se imbolnavesc de nervi pt ca au ramas cu cozile si nervii pe drumurile tarii. Plus ca e ciudat sa nu discuti cu un nou ministru care declarativ deocamdata promite transparenta, demiteri si in fiecare sambata face bilant. Sau asta sa fie problema?

