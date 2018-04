Ipoteza bomba! Klaus Iohannis NU va prinde turul al doilea al alegerilor prezidentiale din 2019

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sociologul Marius Pieleanu ofera o ipoteza bomba! In direct, la un post de televiziune, acesta afirma ca sansele lui Klaus Iohannis de a prinde turul doi a alegerilor prezidentiale s-au diminuat. Sociologul Marius Pieleanu a spus ca in acest moment PNL-ul nu poate acumula mai mult de 1.5 milioane de voturi, ceea ce nu il poate duce pe Klaus Iohannis in turul doi al alegerilor prezidentiale. CITESTE SI: Klaus Iohannis vrea capul Laurei Codruta Kovesi! Presedintele ar vrea sa o demita pe sefa DNA (surse) Surse din mai multe zone, inclusiv prezidentiale, spun ca presedintele s-ar fi razgandit in privinta mentinerii in functie a sefei DNA! Iohannis ar ...