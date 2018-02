Ipoteza care schimba tot in cazul asasinatului din Chisinau! Anastasia Cecati si Alexei Mitachi au fost UCISI de o a treia persoana

Rudele si apropiatii lui Alexei Mitachi refuza sa accepte faptul ca medicul stomatolog este un criminal si cred ca exista o a treia persoana care i-ar fi ucis pe amandoi.



„Nimeni in realitate nu stie daca crima a fost comisa sau nu de Alexei, poate fata aceasta avea legaturi stranii cu diferiti sponsori, ea fiind in Dubai, si poate cineva i-a ucis pe ambii. De ce nu au dus la expertiza arma cu care s-a savarsit crima? In scara blocului unde locuia ea nu s-au vazut intrand persoane suspecte? Nu sunt inregistrari de pe camerele de supraveghere?”

„Nu judecati oamenii. Fiecare sa avem grija de noi si de pacatele noastre. Domnul sa te ierte, Alexei, si sa te aiba in paza Lui. Cred ca foarte multi ne vom ruga ca bunatatea sufleteasca pe care ai avut-o pe acest Pamant sa te ajute sa ajungi si tu in rand cu cei drepti, Domnul sa va odihneasca sufletele in pace”, „Intrebati-va sufletul si constiinta. Cine sunteti voi pentru a-i judeca pe altii? Cine sunteti pentru a va bucura ca cineva s-a sinucis? E cumplit si trist ce s-a intamplat”, au fost doar cateva dintre comentariile aparute pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi.



Chiar si rudele barbatului banuiesc ca omorul ar fi fost comis de o a treia persoana, politia afirma ca acest lucru este exclus, intrucat usa de la apartamentul in care s-a produs tragedia era incuiata din interior.

