Ipoteza extraordinara a PSD-ului: Klaus Iohannis, la un pas de a fi suspendat?

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca este aproape hotarat sa organizeze un referendum pe Justitie in ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai. In acest context, senatorul PSD Serban Nicolae a lansat o ipoteza incendiara a PSD-ului in aceasta seara, la Antena 3: posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Ce intrebare va alege Klaus Iohannis pentru referendum Robert Cazanciuc si Daniel Fenechiu au fost provocati, joi seara, de Radu Tudor sa spuna ce intrebare, in opinia lor, va alege presedintele Romaniei pentru referendum. „Rugamintea mea este, daca se poate, sa fiti cat mai specifici", le-a spus Radu Tudor invitatilor din emisiunea sa. Vezi si: Ion Cristoiu, ...