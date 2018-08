Ipoteza HALUCINANTA! Din gelozie a oprit in fata trenului vrand sa moara alaturi de frumoasa sa iubita si fetitele ei? Acuzatii extreme in cazul accidentului care a ingrozit Iasul! FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • In noaptea de marti spre miercuri, un accident extrem de grav s-a produs in comuna ieseana Vladeni • Un tanar care se afla la volanul unui autoturism marca Seat nu a oprit la indicatorul STOP si a iesit direct in fata unui tren de calatori • Tatal tinerei mame care se zbate acum intre viata si moarte spune ca totul pare a fi un "accident" premedidat Accidentul care a ingrozit Iasul ascunde amanunte de-a dreptul ingrozitoare. In noaptea de marti spre miercuri, un apel la numarul unic 112 avea sa anunte ca un accident feroviar grav s-a produs pe raza comunei Vladeni. Patru persoane se aflau intr-un autoturism lovit de tren. O tanara in varsta de 22 de ani, doua fetite de 4 si 5 ani si concubinul acesteia ...