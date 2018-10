IPS Teofan, despre referendumul eșuat: Vom duce si unii si altii crucea cea grea a consecintelor care decurg din nevalidare

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei IPS Teofan a spus, duminică, în cuvântul rostit după Sfânta Liturghie, că tot ce se petrece la Iaşi de Sfânta Parascheva este ca "un balsam peste durerea, tristeţea şi rana" de la referendumul de săptămâna trecută. ”Vom duce şi unii şi alţii crucea cea grea a consecinţelor care decurg din nevalidarea referendumului închinat căsătoriei şi familiei”, a spus IPS Tofan, potrivit news.ro.

În cuvântul rostit în faţa celor 20.000 de credincioşi prezenţi la Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, IPS Teofan s-a referit la eşecul de săptămâna trecută de la referendumul pentru familie.

Înaltul prelat a precizat că "vom duce cu toţii crucea grea a consecinţelor nevalidării referendumului", spunând că le cere iertare celor care nu au fost la vot, întrucât argumentele bisericii poate nu au fost suficient de convingătoare.

Citește și Florin Iodache merge la ședința Comisiei de la Veneția: ' Voi prezenta un punct de vedere pe opinia preliminară'

”Tot ce se întâmplă aici la Iaşi este ca un balsam peste durerea, tristeţea şi rana pe care am avut-o cu o săptămână în urmă. Mulţumim celor care săptămâna trecută au înţeles că este bine să mărturisească valorile de nezdruncinat ale familiei. Celor care nu au fost la vot, le cerem iertare, noi oamenii bisericii. Poate viaţa noastră, cuvântul nostru nu au fost atât de convingătoare, glasul nostru nu a fost atât de puternic şi au ascultat alte voci, care i-au dus pe alte tărâmuri. Acum vom duce şi unii şi alţii crucea cea grea a consecinţelor care decurg din nevalidarea referendumului închinat căsătoriei şi familiei. Vom duce împreună această cruce nădăjduind că Dumnezeu ne va ajuta în cele din urmă s-o purtăm în pofida greutăţii ei. Căci este bine să recunoaştem şi să mărturisim că, deşi am avut o atitudine diferită unii faţă de alţii vizavi de referendum, aproape toţi românii, şi cei care au fost la vot şi cei care n-au fost, ştiu că doar un bărbat şI o femeie se pot căsători. Să-l rugăm pe Dumnezeu să ne apere, să ne păzească, să ne ocrotească cu mila sa cea bogată", a afirmat IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Prezenţa la vot la referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie a fost de 21,10%, iar din totalul de voturi exprimate, 91,56% au fost "Da”, 6,47% au fost "Nu”, iar restul au fost nule, a anunţat luni preşedintele Biroului Electoral Central, Marius Ionel Ionescu, după centralizarea proceselor verbale din toate secţiile de votare.

Referendumul este valid dacă prezenţa la vot este de 30 la sută, iar 25 la sută sunt voturi valabile.