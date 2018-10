IPS Teofan, mesaj despre referendum dupa Liturghie: "Vom duce crucea cea grea a consecintelor care decurg din nevalidarea referendumului"

IPS Teofan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mitropolitul Moldovei si Bucovinei IPS Teofan a spus, duminica, in cuvantul rostit dupa Sfanta Liturghie, ca tot ce se petrece la Iasi de Sfanta Parascheva este ca "un balsam peste durerea, tristetea si rana" de la referendumul de saptamana trecuta. ”Vom duce si unii si altii crucea cea grea a consecintelor care decurg din nevalidarea referendumului inchinat casatoriei si familiei”, a spus IPS Tofan. In cuvantul rostit in fata celor 20.000 de credinciosi prezenti la Sfanta Liturghie de la Catedrala Mitropolitana din Iasi, IPS Teofan s-a referit la esecul de saptamana trecuta de la referendumul pentru familie. Inaltul prelat a precizat ca "vom duce cu totii crucea grea a consecin ...