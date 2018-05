Iran/UE: Cei 28 au o abordare unitara pentru mentinerea acordului nuclear (sursa europeana)

Conducătorii celor 28 de state din Uniunea Europeană au convenit miercuri seara la Sofia asupra unei abordări unitare pentru menţinerea acordului nuclear iranian, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din cadrul acestuia, a indicat o sursă europeană citată de AFP. Şefii de state şi de guverne europene au agreat că vor continua să susţină acordul "atât timp cât Iranul îl va respecta" şi că vor începe munca pentru protejarea companiilor europene afectate de decizia americană, a explicat această sursă pentru AFP. Conform acesteia, în paralel, liderii europeni au asigurat că vor răspunde îngrijorărilor (americane) asupra rolului regional al Iranului (în Orientul Mijlociu) şi asupra programului său de rachete balistice. Cei 28 au fost totodată de acord să se apere în faţa ameninţării Casei Albe de a impune tarife vamale pentru oţelul şi aluminiul din Europa, afirmând că ei nu vor negocia "cu pistolul la tâmplă". UE este exceptată până la 31 mai la miezul nopţii de taxele vamale americane de 25% asupra exporturilor de oţel şi de 10% pentru cele de aluminiu. Europenii caută să obţină o exceptare permanentă de la aceste taxe, dar Washingtonul cere în schimbul acestei concesii o mai mare deschidere a pieţei europene. Dacă tarifele vamale americane vor fi în final aplicate, UE a pregătit contramăsuri asupra unei liste de produse americane emblematice, precum blugii, bourbonul sau motocicletele, pe care ameninţă să le taxeze puternic. "UE va continua să se lupte pentru un sistem internaţional fondat pe reguli în ciuda recentelor decizii (americane) privind schimbările climatice, tarifele vamale şi Iranul", a adăugat aceeaşi sursă europeană, la finalul unui dineu de lucru la Sofia, în ajunul unui summit al liderilor europeni asupra Balcanilor, mai relevă AFP. Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a criticat mai înainte atitudinea "capricioasă" a administraţiei americane. Uniunea Europeană trebuie să fie unită pentru a face faţă "unui nou fenomen - atitudinea capricioasă a administraţiei americane", a deplâns Tusk, citat de Reuters şi France Presse, făcând aluzie la deciziile preşedintelui american privind programul nuclear iranian şi comerţul internaţional, la care europenii doresc să ofere un răspuns colectiv. "Uitându-ne la ultimele decizii ale preşedintelui Trump, am putea spune că, cu asemenea prieteni, chiar nu avem nevoie de duşmani", a declarat Tusk ironic într-o conferinţă de presă. "Dar, sincer vorbind, Europa ar trebui să fie recunoscătoare preşedintelui Trump, deoarece datorită lui am scăpat de toate iluziile", a comentat fostul prim-ministru polonez, care coordonează întâlnirile la vârf ale şefilor de stat şi de guvern din Uniunea Europeană. "El ne-a făcut să ne dăm seama că, dacă avem nevoie de o mână de ajutor, va trebui să contăm doar pe noi înşine', a conchis Donald Tusk. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea)