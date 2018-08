Iranul a prezentat urmatoarea generatie de racheta balistica

Incendiu devastator in Vrancea, la Negrilești! Patru case ard de trei ore: O gravida a fost luata cu Salvarea Incendiu devastator la Negrileşti, în Vrancea! Patru case ard de peste trei ore, focul fiind generalizat. Zeci de pompieri acționează pentru lichidarea incendiului. O femeie gravidă a fost transportată la spital, în stare de șoc și cu dureri abdominale. Pompierii militari intervin marţi dimineaţă (14 august) pentru stingerea unui incendiu în comuna Negrileşti, care se […] The post Incendiu devastator în Vrancea, la Negrilești! Patru case ard de trei ore: O gravidă a fost luată cu Salvarea appeared first on Cancan.ro.

Mircea Badea a avut o primă reacție după ce președintele Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă cu privire la incidentele de la protestele din Piața Victoriei, în care aduce noi acuzații la adresa Guvernului. "Eu nu îi mai spun lui Iohannis președintele României pentru că nu este. El ocupă funcția aia, a fost […]

Constanta: Ziua Recunostintei - celebrata de Fortele Navale Romane la Monumentul Marinarilor Forţele Navale Române (FNR) omagiază pe 14 august, de Ziua Recunoştinţei, memoria eroilor şi înaintaşilor care au scris istorie în confruntările navale din cadrul conflagraţiilor la care Marina Română a luat parte, pentru apărarea independenţei şi suveranităţii ţării, a informat MApN printr-un comun ...

Iranul a dezvoltat un nou model de racheta balistica cu raza scurta Ministerul Apărării de la Teheran a dezvăluit luni un nou model al rachetei balistice cu rază scurtă Fateh Mobin, afirmând că această rachetă este fabricată în totalitate în Iran, este invizibilă pe radar şi ghidată cu mare precizie, informează site-ul postului i24, citând agenţia iraniană Tasnim.

ALERTA Accident GRAV pe un drum național: Noua persoane au fost ranite Nouă persoane au fost rănite, marți dimineața, pe DN 6, în zona localității Vârciorova, județul Mehedinți, în urma impactului dintre două mașini. Traficul rutier se desfășoară pe un sens alternativ, transmite Mediafax. Purtătorul de cuvânt al ISU Mehedinți, Raluca Tîrcă, a declarat că nouă persoane ...

Un fost arhiepiscop australian, condamnat pentru ascunderea unor abuzuri sexuale, a reușit sa evite pedeapsa cu inchisoarea Un fost arhiepiscop australian, cel mai înalt prelat catolic din lume condamnat pentru ascunderea unor abuzuri sexuale, a reuşit să evite marţi pedeapsa cu închisoarea, tribunalul dispunând ca el să-şi execute sentinţa de un an la domiciliu, informează media australiene, preluate de Reuters, scrie A ...

Oficial de la IPJ Constanta. Cum s-a petrecut accidentul de la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei din Constanta Un grav accident rutier a avut loc ieri seară la intersecția bulevardului Tomis cu strada Tulcei din Constanța. Potrivit IPJ Constanța, la data de 13 august a.c., în jurul orei 21.23, un bărbat, în vârstă de 70 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Tomis, dinspre bu ...

Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor se intruneste, azi, in cazul interventiei jandarmilor Comisia pentru apărare a Camerei Deputaţilor se întruneşte, astăzi, în urma solicitării PNL de audiere a responsabililor pentru intervenţia Jandarmeriei de la protestul din Piaţa Victoriei, liberalii dorind să fie chemaţi la comisie ministrul de Interne, Citește mai departe...