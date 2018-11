Iranul sfideaza Statele Unite ale Americii! Exporturile de petrol iranian vor continua

SUA vs Iran google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iranul va continua sa vanda petrol si va incalca sanctiunile reinstituite de Statele Unite pentru sectorul energetic si cel bancar, a informat presedintele iranian, Hassan Rouhani, intr-o intalnire cu economisti televizata in direct, scrie Reuters. „America a dorit ca vanzarile de petrol ale Iranului sa ajunga la zero ... dar vom continua sa ne vindem petrolul ... vom incalca sanctiunile”, a declarat Rouhani. „Astazi, dusmanul tinteste economia noastra ... principala tinta a sanctiunilor este poporul nostru”, a adaugat el. Atentat in Iran. 24 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost grav ranite, in timpul unei defilari „Este un razboi economic impotriva Iranului da ...