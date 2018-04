Irina Begu avanseaza in turneul de la Charleston

Begu

Irina Begu s-a calificat in turul doi al turneului de la Charleston (SUA).



Sportiva noastra a invins-o pe Georgina Garcia-Perez, scor 6-3, 6-4, dupa un meci foarte echilibrat.



Irina a jucat bine in primul set, dar in setul secund a acuzat probleme, insa a reusit sa treaca peste revenirea jucatoarei de pe locul 154 WTA.



Partida a durat o ora si 40 de minute.



In turul doi, Irina o va intalni pe Claire Liu, ocupanta locului 202 in clasamentul WTA.



Alaturi de Irina, in turul doi este calificata si Mihaela Buzarnescu.

