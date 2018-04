Irina Begu avanseaza la Istanbul dupa o revenire de zile mari: a castigat 11 game-uri la rand

Irina Begu

Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Istanbul dupa ce a reusit o revenire superba.



Sportiva noastra a invins-o pe slovena Dalila Jakupovici (130 WTA), scor 7-5, 6-0.



Irina a fost condusa in primul set cu 5-2, dar a avut o revenire fantastica si n-a mai avut emotii pana la finalul meciului.



In optimile de finala, Irina se va duela cu americanca Christina McHale, care a invins-o pe Mona Barthel.



Irina Begu este favorita numarul 7 la turneul de la Istanbul.



La turneul de la Istanbul participa si Sorana Cirstea.



