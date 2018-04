Irina Begu s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Istanbul

Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Irina Begu (27 de ani, 37 WTA) a avut o iesire nervoasa in meciul castigat contra Donnei Vekic (21 de ani, 45 WTA), scor 3-6, 7-6, 6-1. Setul 2 a fost unul al supravietuirii pentru Irina Begu. Romanca a fost tot timpul in spate, dar a revenit de fiecare data. La scorul de 5-5, in timpul unei sanse de break a Donnei Vekic, arbitrul de linie a considerat afara o minge care a prins linia. Vezi si: Irina Begu s-a calificat in sferturi la Istanbul! Victorie dupa un meci cu 12 break-uri Irina Begu a avut un schimb intens de replici cu arbitrul de scaun: "Nu e niciun spatiu aici. Este incredibil. Mingea asta e out?! Asta e out? Chemati-l pe supervizor. Mi-ati dat voie sa merg sa vad urma lasata de m ...