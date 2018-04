Irina Begu s-a calificat in sferturi la Istanbul! Victorie dupa un meci cu 12 break-uri

Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Irina Begu (27 de ani, 37 WTA) s-a calificat in aceasta dupa-amiaza in sferturile turneului WTA de la Istanbul. Jucatoarea noastra s-a impus in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata americancei Christina McHale (25 de ani, 88 WTA), dupa un meci care a durat o ora si 48 de minute. Ambele seturi au fost extrem de echilibrate, cu numeroase rasturnari de situatie. Cele doua si-au pierdut in repetate randuri serviciile, insa Begu s-a dovedit a fi mai puternica si a inchis meciul cu un dublu 6-4. Vezi si: Simona Halep incepe lupta cu punctele! Totul despre turneul de la Stuttgart. 8 jucatoare din Top 10 iau startul 12 break-uri au fost reusite, in total, de cele doua jucatoare. Irina Begu si-a pierdu ...