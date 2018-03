Irina Begu s-a calificat in turul 2 la Indian Wells, Simona Halep debuteaza impotriva Kristynei Pliskova

Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Irina Begu s-a calificat cu emotii in turul doi la Indian Wells, iar Simona Halep va debuta impotriva Kristýnei Plíšková. "Am inca dureri si vreau sa stiu daca rezista piciorul drept" - a declarat Simona, care a fost surprinsa de eliminarea Sarapovei inca din primul tur. Condusa cu set si 1-0 de Krunic, Begu a relansat meciul cu singurul break facut la 2 egal intr-o mansa secunda luata cu 6-4. Cu 65 la suta puncte castigate la retur in "decisiv", Begu s-a calificat in turul secund de la Indian Wells, unde o are ca adversara pe Karolina Pliskova, in fata careia a pierdut la editia trecuta a turneului californian. Monica Niculescu o intalneste pe Sora ...