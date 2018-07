Irina Begu si Andreea Mitu s-au calificat in finala probei de dublu la BRD Bucharest Open

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechea Irina Begu/Andreea Mitu a castigat duelul romancelor din semifinale cu Jaqueline Cristian si Elena-Gabriela Ruse, scor 6-4, 3-6, 10-6, si s-a calificat in ultimul act al probei de dublu din cadrul turneului de tenis BRD Bucharest Open. In fata unei asistente destul de reduse, Cristian si Ruse au reusit primul break al meciului in ghemul al patrulea, insa nu au reusit sa isi mentina avantajul pe tabela. Mult mai experimentate, Begu si Mitu au revenit imediat, au castigat de doua ori pe serviciul adversarelor si au incheiat primul set cu un ghem castigat la 0. Setul secund a fost dezechilibrat la inceput, Begu si Mitu reusind sa se distanteze la 3-0 dupa doar 10 minute de joc. La acest scor, Elena Gabriela Rus ...