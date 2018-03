Irina Lepsa, dupa ce a caștigat argintul la Europeanul de haltere: 'Sa fii vicecampion european este important, nu doar aurul are valoare'

Sportiva Irina Lepşa a declarat, joi seara, după ce a câştigat trei medalii de argint la categoria 63 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani, că titlul de vicecampion european este important pentru ea, precizând că "nu doar aurul are valoare".

"A fost foarte bine să concurăm acasă. Având în vedere că a fost şi Loredana pot să spun că a fost ca în sala de antrenament. Aceste medalii înseamnă foarte mult pentru mine. Să fii vicecampion european este ceva important pentru mine. Nu doar aurul are valoare. Mă bucur că mi-am îmbunătăţi recordurile la smuls şi aruncat. Acum sunt mult mai încrezătoare, dar rezultate voi avea în viitor doar prin multă muncă în sală", a spus Lepşa, conform Agerpres.

"Am urcat în categorie la 63 şi pot spune că a fost mai bine decât la 58. Se simt cele 5 kilograme în plus, corpul reacţionează altfel, e mai uşor dacă pot să spun aşa. Aveam şanse la medalii şi la categoria 58 kg, dar aveam foarte multe dureri şi de aceea am decis să urc la 63", a explicat sportiva în vârstă de 25 de ani.

Irina Lepşa a câştigat, joi seara, trei medalii de argint, la smuls, aruncat şi total, la categoria 63 kg din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.

Campionatele Europene de haltere la seniori se desfăşoară în perioada 26 martie - 1 aprilie în Sala Polivalentă din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani. România a mai găzduit Campionatele Europene de haltere seniori în 1972 la Constanţa şi în 2009 la Bucureşti.