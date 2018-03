Irina Loghin isi marita fiica de 40 de ani. Cine e barbatul care a convins-o pe Irinuca sa mearga la altar

Irina

Celebra cantareata de muzica populara Irina Loghin se pregateste de cel mai important eveniment din viata ei. Loghin va fi soacra mica pentru prima data. Isi marita fata anul acesta, asa ca pregatirile sunt in toi. Unica sa fiica, Irinuca Cernea, probeaza rochii de mireasa si imparte invitatii la nunta.

Bucurie mare in familia reginei muzicii populare romanesti. Irinuca, fata Irinei Loghin (79 de ani) si a lui Ion Cernea, va pasi pentru prima data la altar, in acest an. Evenimentul va avea loc intr-un cadru restrans, intrucat mirii sunt discreti si nu doresc sa faca mare tam-tam. Fata interpretei a implinit 40 de ani pe 25 februarie si este alintata ”Iris” de mama ei. Este delicata si se poate spune ca a mostenit de la mama ei mai mult frumusetea decat talentul muzical.

Irinuca lucreaza de ani de zile la o firma de telefonie, si a preferat munca de birou, desi chipul de papusa ar fi ajutat-o sa aiba o cariera in televiziune. Iata insa ca nimic nu e intamplator, pentru ca acolo avea sa-l cunoasca si pe alesul inimii ei, cel care a convins-o sa imbrace rochia de mireasa. Barbatul este originar din Targu Jiu si i-a ajuns la inima celebrei mame soacre. Viitoarea miresica probeaza rochii de zor si a ajuns la atelierul Biancai Dragusanu. Acolo, clientele magazinului au dat cu ochii la cabina de proba chiar de fata Irinei Loghin si au ramas surprinse sa o vada imbracata in alb. Se pare ca si-a comandat rochita in care va merge la altar chiar de la celebra blondina. Mai mult, Irinuca si sotul impart invitatiile de nunta, iar acest lucru ne-a fost confirmat chiar de soacra mica, Irina Loghin, care este in al noualea cer.

”Da, este adevarat. Iris se va casatori anul acesta cu un coleg de-al ei. Evenimentul va avea loc intr-un cadru restrans, pot sa spun mai mult in familie. Nu facem un secret din asta, dar nici nu as fi vrut sa se afle. Ei nu vor sa faca o stire de presa din acest eveniment al lor. Dar daca s-a aflat… Va spun ca sunt foarte incantata de alegerea ei si nu pot exprima in cuvinte ce simt. Nu-mi gasesc cuvintele. Ma bucur pentru ei, ma bucur sa ii vad atat de fericiti. Mi-am dorit foarte mult sa o vad mireasa, nici Ciprian, fiul meu, nu este insurat… Mi se indeplineste un vis. Al doilea este sa devin bunica. Abia astept sa am nepoti”, a marturisit pentru Click! Irina Loghin.

Frumusetea fetei Irinei Loghin nu a trecut neobservata nici de Ionut Dolanescu, fiul Mariei Ciobanu si al lui Ion Dolanescu. La inceputul anilor ’90, cei doi tineri au avut o relatie de scurta durata, despre care Ionut a vorbit mereu la superlativ. “N-a fost sa fie. Irinuca e o fata minunata, educata si cu mult bun-simt”, spunea solistul. Mai tarziu, Irinuca a mai avut o relatie de aceasta data de durata cu un medic, un nepot de-al lui Ceausescu, dar nici cu acesta nu a fost sa fie.

