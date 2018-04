Irina Nicolae, ex-ASIA, despre cum i s-a schimbat viata de cand e mamica. “Am asteptat acest copil mult prea mult ca sa ne incurcam in detalii”

Irina Nicolae s-a facut remarcata in showbiz-ul romanesc pe vremea cand facea parte din trupa ASIA, una dintre cele mai de succes formatii de fete din Romania.

Irina Nicolae este casatorita cu Marius Vizer, presedintele Federatiei Internationale de Judo. In februarie anul acesta, Irina Nicolae a devenit mamica, atunci cand a adus pe lume o fetita.

Irina Nicolae a plecat din Romania si este stabilita in Ungaria. La nunta ei cu maroius Vizer au fost prezente numeroase personalitati, printre care s-au aflat Ion Tiriac, nadia Comaneci, Ilie Nastase si multi altii.

Artista a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, in care a ost intrebata daca a recurs la tratamente de fertilizare sau a ramas insarcinata pe cale naturala.

“Exista un singur raspuns: Dumnezeu! El e cel care decide cand, cum si in ce fel iti este ingaduit sa primesti acest dar”, a raspuns ea.

Irina Nicolae a vorbit si despre cum se simte in rolul de mamica.

“Sunt si am fost un om fericit, dar venirea pe lume a micutei mi-a adus implinirea ca femeie, sotie si mama. Simt ca avem multe de oferit si cu siguranta de primit. Am asteptat si dorit acest copil mult prea mult ca sa ne incurcam in detalii de genul orelor de somn s.a.m.d, dar chiar si la acest capitol sunt un om norocos: dorm legat chiar si cinci ore pe noapte!”, a explicat ea.

Cantareata a dezvaluit si cum a ales numele fiicei sale, Scarlett-Maria.

“Am ales cu inima, asa cum am simtit. In urma cu foarte multi ani am cunoscut o fetita care purta acest nume si mi-a ramas intiparit in minte si in suflet. Al doilea nume, Maria, l-am ales dupa numele Fecioarei Maria, care mi-a ascultat rugaciunile si am primit o fetita superba. Cand am ramas insarcinata, am stiut ca va fi fetita.

Nu m-am vazut niciodata mama de baiat si imi amintesc ca au fost multe semne care imi intareau aceasta convingere. Cand am iesit de la primul control la sase saptamani, am dat cu ochii peste un panou publicitar enorm pe care era scris “the future is female”. Si aveam sa aflu peste doar trei saptamani ca viitorul pentru noi chiar era … roz!”, a incheiat ea.

