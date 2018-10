Irina Rimes, ieșire nervoasa la „Vocea Romaniei”: „Baga-mi-aș!”

Politistii din Ploiesti fac anchete pentru a depista doi frati, care, in timpul noptii de vineri spre sambata, au injunghiat doi tineri in parcarea unui mall din oras. Dupa comiterea faptei, cei doi agresori au fugit, iar victimele au fost duse la spital.

Un șofer de autobuz a luat foc după ce a constatat că este filmat în timpul serviciului. Grav este că acesta vorbea la telefon, chiar în timpul cursei, fără să utilizeze cunoscutul dispozitiv "hands-free". Șoferul s-a supărat grav, a oprit autobuzul între stații și a coborât. Nu pentru o ceartă cu persoana care îl filma […]