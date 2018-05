Irinel Columbeanu, amorezat pana peste cap de o tinerica sexy! Poze incendiare - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Irinel Columbeanu, amorezat pana peste cap de o tinerica sexy! ‘Iubirea nu tine cont de varsta’, iar lui Irinel Columbeanu i se potriveste de minune aceasta zicala. In urma cu 7 ani, afaceristul divorta de Monica Gabor, femeia alaturi de care are o fata, pe Irinuca. Intre cei doi era o diferenta de varsta de 29 ani. Irinel Columbeanu, amorezat pana peste cap de o tinerica sexy! Dar acest aspect nu pare sa il deranjeze asa de mult, tinand cont de faptul ca, recent, el a fost surprins in compania unei tinerele, care, culmea, aduce foarte mult cu fosta lui partenera, Monica. Fostul sot al Monicai Gabor nu si-a pierdut sarmul nici la 60 de ani. Paparazzii Ciao.ro l-au surprins in timp ce flirta de zor cu o tanara superba ...