Irinel Columbeanu e in culmea fericirii! Tocmai a primit vestea din America

Irina Columbeanu are o relatie foarte buna cu mama ei, drept pentru care o viziteaza foarte des in America, acolo unde locuieste alaturi de iubitul ei, Mr. Pink, si fiul acestuia. Monica Gabor a declarat ca Irina o sa se mute in America, dar nu stie cand si nici nu vrea sa fie egoista, sa o influenteze.

Vedeta respecta foarte mult relatia dintre Irina si fostul ei sot, Irinel Columbeanu, astfel nu vrea sa o ia de langa tatal ei. “Ii place foarte mult in America si, in curand, se va muta aici. Nu stiu exact cand, dar ii las pe ei sa decida, pentru ca la urma urmei, Iri a crescut-o si am sfatuit-o sa se consulte cu tatal ei, pentru ca nu vreau sa fiu atat de egoista si sa spun: „Vino aici, ca aici e mai bine”. N-am facut-o nicio secunda, nu sunt genul care sa…Nu pot sa nu apreciez ce a facut Iri pentru ea si ce face in continuare. Si face sacrificii mari, si financiare, si de tot felul. Nu vreau sa o iau pe Irina de langa el si el sa ramana singur”, spunea Monica Gabor recent.

Pe de alta parte, nici fetita nu doreste sa iti neglijeze tatal. Astfel, Irinuca Columbeanu refuza sa se mute permanent in SUA. ”Tine foarte mult la el si de aceea, vrea sa il vada des. Nu va ramane definitiv in America sau cel putin asa le-a spus apropiatelor”, au dezvaluit persoane din preajma afaceristului.

Irina Columbeanu a suferit o operatie la ochi

Irina Columbeanu a fost diagnoticata in urma cu cateva luni cu salazion si a fost nevoie de interventie chirurgicala. Desi pana acum nu a vorbit despre acest lucru, se pare ca fiica Monicai Gabor s-a decis sa impartaseasca prietenilor virtuali detalii despre operatia suferita.

Fiind deja cunoscuta in online, Irina este experta in lumea vlog-ului, postand diferite filmulete pe contul sau de Youtube. Astfel, s-a decis sa povesteaca celor care o urmaresc despre experienta pe care a trait-o in urma cu cateva luni. „Cand m-am operat la ochi eram constienta de ce se intampla si puteam sa raspund la intrebari, numai ca nu am simtit nimic si vedeam foarte multe culori in ochi, deci era foarte ciudat.

Ochiul meu arata mult mai bine acum” a povestit Irina Columbeanu, in vlogul postat pe Youtube.

