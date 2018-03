Irlanda. Banda de spargatori romani, lovituri in timpul Furtunii Emma

spargatori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O banda formata din spargatori de locuinte romani a fost arestata in urma cu putin timp in Irlanda dupa ce a dat mai multe lovituri in timpul haosului creat saptamana trecuta de Furtuna Emma. Potrivit Dublin Live, spargatorii au folosit de fiecare data aceeasi metoda de a patrunde in locuinte, folosind ca acoperire zapada care a cazut din abundenta pe insula, mai ales in zonele rurale. Se crede ca hotii au furat bijuterii de peste 250.000 de euro. Ei se strecurau prin acoperisurile cladirilor. Potrivit sursei citate, ei au fost prinsi cu ajutorul unui politist pensionar a carui casa au vrut sa o sparga. Acesta i-a observat pe spargatori dand tarcoale proprietatii sale si a anuntat autoritatile. Un echipa ...