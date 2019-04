Isarescu a zis ca haina nu e bine croita, Teodorovici ca destinatarul s-a ingrasat. Era vorba despre ... taxa bancara

Replici taioase imbracate in metafore intre guvernatorul BNR, Mugur Isarescu si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pe tema modificarilor la taxa impusa bancilor prin Ordonanta 114. In timp ce Isarescu considera ca, in ciuda modificarilor, taxa pe activele bancilor ramane una croita gresit, Teodorovici spune ca haina poate fi croita perfect, dar n-o sa vina bine, daca cel caruia ii este destinata s-a ingrasat.