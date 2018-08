Isarescu, injuraturi pe Facebook cu un internaut: "Mi-e mila de tine. Sa iti bagi singur p**a in tot neamul tau"

Mugur Isarescu si Costin Isarescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Costin Isarescu, fiul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a intrat in conflict deschis cu mai multi reprezentanti vocali ai grupurilor de clienti, care au avut procese cu bancile. Provocat, Costin Isarescu a raspuns in termeni violenti unuia dintre cei care administreaza grupurile dedicate clientilor nemultumiti de banci. Clientul injurat de Isarescu a postat, pe , intreaga conversatie. “Mi-e ca daca iti mai spun cate ceva te fac sa si plangi. Mi-e mila de tine, asa ca iti zic doar urmatoarele, sa iti bagi singur p... in tot neamul tau”, a spus Isarescu. Citeste si: Bataie de joc! Ratele romanilor au crescut alarmant, profitul bancilor ...