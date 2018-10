Ispita Nicoleta de la ”Insula Iubirii” a ajuns pe masa de operație. Vrea sa fie perfect rotund…

Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat ca nu are o relatie de prietenie cu George Maior si ca nu el este cel care a aranjat vizita de saptamana trecuta, in SUA, a delegatiei Romaniei. Fifor a precizat ca Maior nici nu i-a raspuns la telefon atunci cand a vrut sa-si anunte vizita.

Are 77 de ani și locuiește în localitatea Voievodeasa-Sucevița. Este românul pe care chiar Adolf Hitler, liderul nazist, l-a botezat. Dictatorul a ținut morțiș să devină nașul primului copil care se va naște în tabăra din Hohenschwangau, locul în care familia românului cu tată de origine germană se afla. Adolf a fost prenumele pe care […] The post Românul din Suceava botezat de Hitler rupe tăcerea: „Mama a primit şi nişte bani de la el!” appeared first on Cancan.ro.