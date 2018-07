Israel: Eliberarea celor doi italieni care au desenat portretul tinerei Ahed Tamimi pe zidul de securitate

Samsung va lansa cat de curand un smartphone cu ecran flexibil si incasabil, ceea ce ii va permite gigantului IT sa faca primul telefon care se indoaie.

Preşedintele american, Donald Trump, l-a acuzat duminică pe procurorul special Robert Mueller că are "conflicte de interes" care ar trebui să-i interzică desfăşurarea anchetei asupra bănuielilor de ingerinţă rusă în alegerile prezidenţiale din 2016, Citește mai departe...

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică după-amiază în apropiere de Sao Paulo, pilotul decedând în urma accidentului, dar cei șase pasageri au supraviețuit, au anunțat autoritățile braziliene, potrivit site-ului postului Euronews. Un avion bimotor Beechcraft King Air s-a prăbușit la aterizarea pe aerodromul Campo de Marte din Sao Paulo, aeronava luând foc în