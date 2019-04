Israel: Sute de conturi false de Twitter care il sustineau pe Netanyahu, descoperite inaintea alegerilor de doi cercetatori

Doi cercetători israelieni au anunţat luni că au descoperit o reţea de sute de conturi false de Twitter care îl promovau pe premierul israelian Benjamin Netanyahu şi îi atacau rivalii politici, cu o săptămână înaintea alegerilor generale, scrie Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Nu a fost descoperită o legătură directă între reţea şi Netanyahu sau partidul său Likud, se arată în raportul care face parte dintr-un proiect care are ca scop identificarea practicilor manipulatoare de pe reţelele sociale şi înlăturarea acestora. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Conform sondajelor de opinie, Netanyahu şi principalul său rival, centristul Benyn Gantz, sunt foarte apropiaţi înaintea alegerilor de pe 9 aprilie. Cercetătorii Noam Rotem şi Yuval Adam au precizat că au fost folosite nume false în peste 150 de conturi din reţea şi alte câteva sute ar putea fi false, de asemenea. Cercetătorii au informat că în spatele conturilor se află persoane reale şi nu „boţi”, numindu-l pe unul dintre cei care ar fi coordonat operaţiunea. El a negat însă prin avocatul său orice implicare. „Analiza arată că reţeaua a ajuns la 2,5 milioane de israelieni”, se arată în raport, care precizează că a fost vorba despre 130.000 de postări. Israelul are o populaţie de 8,7 milioane de persoane. Ca răspuns la această situaţie, Likud a negat că ar fi folosit conturi false şi a informat că Netanyahu va comenta situaţia mai târziu luni. Într-un videoclip, Likud a precizat că 985.408 de persoane au votat pentru Netanyahu la alegerile din 2015. În raport se arată c ...