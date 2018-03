Israela a murit. Cum a fost gasita vedeta in locuinta ei!

israela

Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a casatorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea, (46 de ani) a fost gasita fara suflare in locuinta ei. Israela a murit de mai multe zile si a fost nevoie de folosirea fortei pentru a se putea intra in locuinta ei.

Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapstul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Cinci zile, mai exact. Nimeni nu a mai stiut nimic de Israela Vodovaz. Femeia, care avea 70 de ani a fost gasita decedata, in baie, iar legisii iau in calcul un infarct sau un aciident, pentru ca este posibil sa fi alunecat pe gresia umeda. Cdauza decesului va fi stabilita cu exactitate la necropsie. Cea care a dat alarma a fost avocata vedetei, care a apelat de altfel si la ajutorul politiei pemtru a sparge usa imobilului

Ultima postare pe facebook

„in viitorul apropiat ma voi muta in Spania, in zona Alicante, unde clima este adecvata pentru astmul meu. Casa Livisra din Viseul de Sus, coltul de Rai, este de vanzare sau accept orice forma de colaborare pentru reactivarea ei. Cel mai important pentru mine este sa gasesc oameni sinceri si dedicati. restul este maleabil”, a scris Israela pe Facebook. Israela Vodovoz s-a casatorit cu Liviu Arteni in 2008. Ei au format unul dintre cele mai noncoformiste cupluri din showbiz, dar diferenta de varsta nu a contat niciodata pentru ei si si-au continuat povestea de iubire, in ciuda criticilor celor din jurul lor. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar pe 14 decembrie 2016, cei doi au mers la un mediator, unde au semnat actele de divort.

De ce boala suferea Israela

„Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul poluat din Bucuresti… eu in alta parte, din unele motive nu pot sa locuiesc, schimbarile de temperatura pentru mine… sunt otrava. Am o boala cronica, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de pasi, la 50 de pasi devine greu. Eu imi asum aceasta izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Daca vorbesc acum asa, fara sa imi trag sufletul, inca e bine. Am retinut apa. Creierul e OK,” declarase Israela, pe data de 8 februarie, in emisiunea lui Cristi Brancu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.