Israela a murit. Ultimul mesaj postat pe facebook, cu trei zile inainte sa fie gasita fara suflare pe podeaua din baia casei ei

Israela a murit. Ultimul mesaj postat de ea pe facebook, cu trei zile înainte să fie găsită fără suflare în baia casei, e cutremurător.

"De multe ori, oamenii știu, dar nu intervin. Mentalitatea că „rufele murdare se spală în familie” sau că este vorba despre ”o problemă de cuplu” face ca multe acte de violență împotriva femeilor să rămână între patru pereți. #MultumescPentruFlori, dar mi-ar plăcea să intervii atunci când auzi despre cazuri de violență domestică, hărțuire sau viol.", a scris femeia de afaceri care s-a stins la 67 de ani, după o suferinţă grea cauzată de crizele de astm.

Israela Vodovoz a fost una dintre victimele violenţei domestice. Căsătorită cu Liviu, un bărbat cu 22 de ani mai tânăr decât ea, Israela a îndurat bătăi crunte. La câţiva ani după ce căsătoria se terminase, a vorbit despre chinurile îndurate.

"M-a ameninţat cu moartea şi am simţit că îngheţ. Violenţele fizice au apărut acum 4-5 ani, dar s-au acutizat în ultimele săptămâni. De multe ori a ridicat pumnul şi a nimenit în mine. Mă lovea de multe ori în mâini, ştiind că am osteoporoză şi o dată m-a atins în cap. A ameninţat că taie beregăţile la toţi. O dată m-a ţinut două ore pe scaun, nu aveam voie să merg la toaletă, trebuia să mă uit la el şi apoi mi-a pus mâna în gât, m-a aruncat cu scaunul şi am căzut cu faţa în jos. Dantura s-a spart. Aşa am ajuns şi cu coaste rupte.", spunea Israela, în 2016. Istraela a şi scris o carte despre violenţa la care a fost supusă de către soţul ei.

Israela a murit. Femeia de afaceri a fost găsită fără viaţă, aseară, în locuința sa, căzută în baie. Prietenii nu mai reuşiseră să ia legătura cu ea de mai multe zile, iar avocata sa a chemat autoritățile pentru a intra în casă, forțând ușa. Israela avea 67 de ani şi suferea de astm. A devenit cunoscută după ce s-a căsătorit cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea.

