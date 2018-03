Israela a sunat un preot inainte sa moara! Ce spune parintele Burlacu despre ultima conversatie cu femeia: “Ea m-a sunat“

Parintele Burlacu, din Bacau, a fost cel care l-a ajutat pe Liviu Arteni sa scape de patima cu bautura si a stat un timp sub ingrijirea lui, la rugamintea Israelei. Liviu Burlacu este seful Centrului Oxigen, care ajuta persoanele care au probleme cu alcool, si care, de altfel, sustine ca a vorbit cu Israela in urma cu trei saptamani.

„Israela a fost o femeie cu inima mare si a avut grija de Liviu si dupa ce au divortat la notar, in septembrie 2017. Liviu se afla intr-o situatie grea cand a venit aici, ea l-a ajutat chiar si financiar. La noi in centru nu se plateste tratamentul in sine, ci doar masa, insa noi ajutam si persoane fara posibilitati. Pe Liviu l-am ajutat pentru ca m-a rugat doamna Israela”, a declarat parintele Burlacu pentru stririlekanald.ro.

Preotul spune ca sunt multe lucruri pe care nu le poate dezvalui din cauza unui acord de confidentialitate intre cei care lucreaza la centru si cei care vin sa se trateze. „Sunt lucruri despre care nu pot sa discut: cat a stat la noi sau cand a plecat. Pot insa sa va spun ca am mai vorbit cu Liviu la telefon, dupa ce a plecat de la noi. Ultima oara era in Spania, la Alicante. A calatorit mult in Europa, iar la Alicante nu se afla intamplator. Mai mult insa, nu pot sa va spun, eu nu intreb ca dumneavoastra – ce faci, cu cine, etc – eu intreb daca a fost abstinent (la alcool, n.r.)”, a mai declarat parintele.

A vorbit cu Israela in urma cu doar trei saptamani

„Am vorbit cu doamna Israela acum trei saptamani. Ea m-a sunat. Nu pot sa spun ca eram prieteni, nu este asta termenul potrivit. Am avut mai multe proiecte cu doamna Israela pe probleme anti-alcool”, a incheiat parintele Liviu Burlacu.

