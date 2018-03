Israela, gasita dezbracata in baie. Serviciul Omoruri a cules probe din apartamentul ei. Reactia “fiului spiritual”

Israela a fost gasita moarta in propria locuinta. A fost descoperita in baie, dezbracata. Nimeni nu mai vorbise cu ea de cinci zile. A fost nevoie de folosirea fortei pentru a se putea intra in apartamentul ei. Usa a fost sparta de lucratorii de la ISU. La fata locului s-a deplasat si o echipa de la Serviciul Omoruri.

Israela avea si un “fiu spiritual”. Cristi Pietricica a dat detalii despre ultimele momente din viata femeii. “Am vorbit acum o saptamana cu ea si mi-a spus ca se simtea mai rau si de aceea nu iesea din casa. Se simtea din ce in ce mai rau. Am vrut sa ma duc in vizita, dar mi-a zis ca nu primeste pe nimeni din cauza energiilor. Facea un tratament in care doctorul i-a spus sa nu aiba tangente cu nimeni, in casa”, a declarat Cristi Pietricica.

Politia a facut primele precizari cu privire la moartea Israelei

„La ora 18.30 am fost anuntata de catre o buna cunostinta a doamnei Israela Vodovoz ca nu mai raspunde de aproximativ 4 zile.”, povesteste Rodica Bucur. Angajatii ISU au spart usa apartamentului, au gasit-o moarta, in baie. Era dezbracata si intinsa pe podea. „S-a descoperit ca doamna Israela Vodovoz a suferit un accident. Se presupune ca nu au fost urme de violenta sau alte urme de intrare prin efractie.”



Israela avea 70 de ani

Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de faptul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Cinci zile, mai exact. Nimeni nu a mai stiut nimic de Israela Vodovoz.

Femeia, care avea 70 de ani a fost gasita decedata, in baie. Legistii iau in calcul un infarct sau un accident, pentru ca este posibil sa fi alunecat pe gresia umeda. Cauza decesului va fi stabilita cu exactitate la necropsie. Cea care a dat alarma a fost avocata vedetei, care a apelat de altfel si la ajutorul politiei pemtru a sparge usa imobilului

