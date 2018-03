Israela Vodovoz, decizie neasteptata cu o luna inainte de a muri! Ce a facut vedeta, fara sa se stie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 10 zile de la moartea Israelei Vodovoz, o multime de noi informatii ies la iveala. Fosta balerina a fost gasita fara suflare chiar in locuinta sa, pe data de 9 martie. Cu numai o luna inainte sa moara, Israela a luat o decizie extrem de importanta. Aceasta a hotarat sa isi vanda o proprietate, deoarece ar fi avut nevoie de bani gheata. Vedeta isi dorea sa vanda un teren in zona Snagov, iar la inceputul anului a pus un anunt pe un site specializat. Aceasta nu a mai apucat sa isi vada tranzactia incheiata. „Vand 600 mp teren intravilan zona vile Tancabesti Snagov. Pret 14.500 de euro, negociabil”, era anuntul publicat in urma cu o luna pe un site specializat, conform stirilekanald.ro. Chiar daca despre vedeta s- ...