Israelul va prezenta la Moscova concluziile cu privire la doborarea avionului rusesc din Siria

Românii au depășit recent irlandezii și indienii, devenind al doilea cel mai numeros grup de imigranți din Marea Britanie, dar care sunt și printre cei mai vulnerabili după Brexit, potrivit The Guardian

Oricat de bine s-ar incheia o petrecere sau o seara cu prietenii, sub nicio forma nu ar trebui sa te lasi condus de impuls si de euforia de moment pentru a te te urca la volan, in cazul in care ai consumat chiar si o cantitate mica de bauturi alcoolice. Siguranta ta si a celor din jur ar trebui sa f ...