Istoria din afara manualelor scolare: unificatorii Tarilor Romane, inainte de Mihai Viteazul

Personalitatea care a consacrat ideea de unire a Transilvaniei cu Tara Romaneasca si Moldova a fost, bineinteles, Mihai ViteazuL. Dar n-a fost cel dintai care a realizat-o.Primul a fost voievodul moldovean PETRU RARES. In 1529, acesta a cucerit o mare parte a Transilvaniei iar in Tara Romaneasca l-a pus domn pe ginerele sau, Vlad Inecatul. Iar el stapanea Moldova. Lui Petru Rares i-a lipsit insa ideea sau constiinta Unirii si nici n-a avut inspiratia de a se declara stapin peste cele trei teritorii. Fara aceasta idee, nu a intrat in istorie ca intregitor… Al doilea unificator a fost, surprinzator, un italian! Numele acestuia este GIOVANNI BATISTA CASTALDO, marchiz de Casano, nascut in Italia si aju ...